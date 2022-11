Guterres regressa à Cimeira do Clima para tentar salvar acordo final

O secretário-geral da ONU, António Guterres, regressou a Sharm El-Sheik, no Egito, para o final da COP27 para tentar ajudar a um acordo na Conferência sobre o Clima.

A 24 horas do fecho da conferência, António Guterres diz que há uma quebra de confiança entre Norte e Sul e entre países mais e menos desenvolvidos.

“Estamos num ponto crucial das negociações. Está previsto que a COP27 feche nas próximas 24 horas e as partes permanecem significativamente divididas numa série de questões, declarou o secretário-geral das Nações Unidas.

“Houve claramente uma quebra de confiança no Norte e no Sul e entre as economias desenvolvidas e emergentes. Mas não é hora de apontar o dedo. O jogo das culpas é uma receita para uma destruição mútua garantida”, disse António Guterres.