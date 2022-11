COP27. Lula promete travar desflorestação na Amazónia até 2030

Esta quarta-feira, no discurso de Lula da Silva na 27.ª Cimeira do Clima da ONU, o Presidente eleito do Brasil prometeu acabar com a desflorestação da Amazónia até 2030.

Lula frisou que "não há segurança climática para o mundo sem uma Amazónia protegida". "Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram ao assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre Florestas."

O futuro Presidente brasileiro fez questão de frisar que "o combate à crise climática terá o mais alto perfil na estrutura do próximo governo".

"Vamos provar que é possível promover crescimento económico e inclusão social tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida por tratores ou motosserras", sublinhou.



Neste sentido, Lula mostrou-se preocupado com o estado da arte do agronegócio brasileiro, responsável pelos avanços da desflorestação da Amazónia. Segundo o Presidente eleito, a "produção agrícola sem equilíbrio deve ser considerada uma ação do passado".