​Zelensky garante que míssil que atingiu Polónia não é ucraniano

O Presidente Volodymyr Zelensky acredita que o míssil que explodiu na Polónia não é ucraniano e quer participar na investigação.



"Não tenho dúvidas de que não foi um míssil ou um ataque nosso. Temos que participar da investigação”, declarou Volodymyr Zelensky, num vídeo divulgado esta quarta-feira pela imprensa internacional.

“Quero que sejamos justos e se foi a nossa defesa aérea, então quero esta evidência", sublinhou o Presidente ucraniano.

Duas pessoas morreram, na terça-feira, em resultado da queda de um míssil na localidade polaca de Przewodów, a poucos quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

O míssil teve origem na Ucrânia e não na Rússia, disse esta quarta-feira o secretário-geral da NATO. Em conferência de imprensa, depois de uma reunião de emergência dos aliados, em Bruxelas, Jens Stoltenberg disse que o incidente terá sido causado pelo sistema de mísseis da Força Aérea ucraniana.



As declarações seguiram-se às do Presidente da Polónia, Andrzej Duda, que já tinha indicado uma "elevada probabilidade" de o míssil ter sido lançado a partir da Ucrânia e não da Rússia, no que os aliados classificam como um erro de cálculo da parte de Kiev.