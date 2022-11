Voo inaugural da Missão Artemis está a caminho da Lua

Mais de cinco décadas após o primeiro passo do Homem na Lua, em 1969, é lançada a primeira fase do programa Artemis para levar de novo astronautas à Lua. A nave Space Launch System da NASA foi lançada, esta manhã, para iniciar o novo programa de exploração lunar e de espaço profundo da agência espacial norte-americana.

Trata-se de uma missão não tripulada para testar tecnologias essenciais para todas as outras missões do Programa Artemis, como o foguete e a cápsula em si, além dos sistemas de comunicação e de suporte de vida.

A bordo estão três manequins humanoides (dois femininos e um masculino) para verificar os efeitos que a exposição excessiva à radiação pode gerar no organismo humano numa missão lunar de longa duração.

A missão vai durar cerca de 25 dias e meio, esperando-se o regresso no dia 11 de dezembro, terminando com um mergulho no Oceano Pacífico.

Durante a missão, a cápsula Orion vai percorrer mais de 2,1 milhões de quilómetros, batendo o recorde de tempo que qualquer veículo projetado para transportar humanos já esteve no espaço sem atracar numa estação espacial.