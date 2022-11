Sirenes de ataques aéreos voltam a soar em toda a Ucrânia

Na sequência do pedido, as cerca de 20 regiões da Ucrânia estavam em alerta pouco depois de 10h00 locais (08h00 em Lisboa), segundo a agência francesa AFP.

As sirenes de aviso de ataques aéreos soaram esta quarta-feira de manhã em todas as regiões da Ucrânia a pedido da Força Aérea, um dia depois de múltiplos ataques russos contra infraestruturas de energia.

Os ataques russos de terça-feira deixaram o fornecimento de energia numa situação crítica, disse a presidência ucraniana.

Hoje, também há avisos de novos cortes de energia de emergência em toda a Ucrânia, noticiou a agência espanhola EFE.

A operadora de energia ucraniana Ukrenergo disse que o tempo frio estava a complicar ainda mais a situação e a reparação das infraestruturas afetadas, e pediu à população que se prepare para mais restrições.

A Ukrenergo aconselhou os ucranianos a carregar baterias e dispositivos, sempre que possível, para poderem manter o contacto com familiares.

Pediu, no entanto, que poupem no consumo para preservar a "estabilidade do sistema energético", depois do que Kiev considera tratar-se de ataques coordenados contra as infraestruturas críticas do país.