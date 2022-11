Quem disparou o míssil? Polónia avança com investigação e Kremlin recusa culpas

O Kremlin volta a afirmar que a Rússia nada tem a ver com a queda de um míssil na Polónia.

Numa mensagem no Telegram, o representante do Governo russo na ONU fala do incidente como uma tentativa de criar um conflito direto entre a NATO e Moscovo.

Já a Associated Press avança que as avaliações preliminares à queda do míssil sugerem que este tenha sido disparado por forças ucranianas contra militares russos que se aproximavam da região.

Por sua vez, o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, diz não haver provas conclusivas sobre quem disparou o míssil e diz que foi um incidente isolado “Como é evidente, sabemos que a Rússia passou o dia inteiro a atacar a Ucrânia com mísseis, mas não temos provas concretas de quem disparou o míssil, para já. A investigação está a decorrer”, disse.

“Acredito firmemente que os inspetores vão clarificar isso. Muito provavelmente foi um míssil de fabrico russo, mas todas essas questões estão a ser investigadas. O Presidente Joe Biden já declarou que nos apoiará com o envio de especialistas norte-americanos para nos ajudarem a inspecionar o local deste incidente trágico. Ou seja, será uma cooperação podemos dizê-lo, entre aliados. Até agora, podemos confirmar que foi um incidente isolado. Nada sugere que se possa repetir”, acrescentou.