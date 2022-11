Polícia iraniana disparou sobre passageiros e bateu em mulheres numa estação de metro

Forças policiais do Irão abriram fogo sobre pessoas numa estação de metro e bateram em mulheres que não estavam a usar o véu obrigatório, em protesto à morte de Mahsa Amini.

Nas redes sociais, imagens do momento mostram passageiros a fugir da estação, depois da polícia iraniana abrir fogo.

Esta terça-feira, mais de três meses desde o início dos protesto no Irão, iniciaram-se ações de protesto que devem durar três dias para assinalar o "Novembro Sangrento" - uma data, em 2019, em que centenas de pessoas foram mortas por forças de segurança, durante um protesto contra aumento dos preços do combustível.

A repressão do movimento de protesto em curso no Irão desde setembro provocou 326 mortos, segundo um novo balanço divulgado pela organização não-governamental Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo.