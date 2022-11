Improvável que míssil a atingir Polónia tenha sido lançado a partir da Rússia, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos disse ser improvável que o míssil que atingiu a Polónia e matou duas pessoas ao final de terça-feira tenha sido lançado a partir da Rússia.

"Há informações preliminares que contestam isso", disse Joe Biden aos jornalistas quando questionado se o míssil foi lançado da Rússia. "É improvável nas linhas da trajetória que tenha sido lançado da Rússia, mas veremos", acrescentou.

As primeiras investigações indicam que o projétil que atingiu a Polónia esta terça-feira terá sido lançado pelas forças de defesa ucranianas contra um míssil russo. A informação foi avançada pela agência de notícias Associated Press, citando responsáveis norte-americanos. Entretanto, também uma fonte da presidência francesa recomendou "máxima cautela" na avaliação da origem do projétil, que caiu em território polaco e provocou dois mortos.

Por outro lado, os líderes do G7 e da NATO decidiram apoiar uma investigação sobre a queda do míssil de fabrico russo, revelou.

Em Bali, onde Joe Biden se encontra a participar na cimeira do G20, o governante explicou que este acordo foi alcançado "por unanimidade" durante uma reunião de emergência que decorreu esta manhã.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o encontro realizou-se no hotel Grand Hyatt, em Bali, onde está hospedado Joe Biden.