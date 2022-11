EUA. Partido Republicano garante maioria na Câmara dos Representantes

A CNN está a projetar que o Partido Republicano conseguiu garantir a maioria na Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso, mais de uma semana depois das eleições intercalares.

Ainda não se sabe a composição definitiva da câmara que reúne um total de 435 representantes dos vários distritos estaduais norte-americanos. No entanto, já é projetado que os Republicanos conseguiram os 218 deputados necessários para obterem maioria de voto. No entanto, os Democratas têm também já mais de 200 representantes eleitos e acabaram por perder o controlo da câmara por uma margem mais curta do que as sondagens previam.

Também nesse sentido, os Democratas já garantiram que vão continuar a ter maioria no Senado, graças ao voto de desempate da vice presidente Kamala Harris, e ainda podem ganhar um novo assento, na segunda volta no estado da Geórgia, em dezembro.

Na semana passada, o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Paz Ferreira, considerou que os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos da América (EUA) são "uma enorme derrota de Donald Trump", que apoiou candidatos mais radicais que não tiveram o resultado esperado.

Eduardo Paz Ferreira diz que a noite eleitoral deu mais sinais positivos aos Democratas do que aos Republicanos.



"A sensação que dá é que o ambiente era de tal forma pesada e de terror, que terá havido alguma retração dos eleitores Democratas nas sondagens, mas na realidade foram muito importantes. Todos os referendos que foram aprovados nestas eleições foram no sentido progressista", realçou, à Renascença.