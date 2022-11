Republicana pró-Trump Kari Lake perde corrida-chave a governadora do Arizona

A candidata democrata a governadora do Arizona, Katie Hobbs, derrotou a rival republicana na corrida ao cargo, no contexto das eleições intercalares nos EUA.

No discurso de vitória, na madrugada desta terça-feira, Hobbs prometeu trabalhar para todos os habitantes do estado no atual "momento de divisão", apostando num tom conciliatório.

"Mesmo neste momento de divisão, acredito que há muito mais a ligar-nos."

À mesma hora, Lake, que passou a campanha a defender que a presidência foi roubada a Donald Trump nas eleições de 2020, sugeriu que os resultados da corrida eleitoral no Arizona estão errados e que alguns votos não foram contabilizados, sem apresentar provas que sustentem a acusação.

Entretanto, uma semana depois das "midterms" e com várias contagens ainda em curso, a Câmara dos Representantes continua em disputa. Os republicanos precisam de conquistar pelo menos 218 assentos na câmara baixa do Congresso, algo que parecia mais fácil há alguns dias.