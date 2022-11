Polónia confirma que explosão foi causada por "míssil de fabrico russo"

O governo da Polónia confirma que a explosão que causou a morte de duas pessoas na aldeia de Przewodów foi provocada por "um míssil de fabrico russo".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco indicou que "um bombardeamento massivo do território ucraniano foi registado durante várias horas" e que, às 15h40 na hora polaca, 16h40 em Portugal continental, um míssil "de fabrico russo matou dois cidadãos da República Polaca".

Nesta sequência, a Polónia pediu a presença do embaixador russo no país para dar explicações sobre a queda do míssil russo que vitimou duas pessoas, em território polaco.

Numa declaração no site oficial do governo polaco, o ministro dos Negócios Estrangeiros Zbigniew Rau afirma que "pediu uma audição com o embaixador da Federação Russa e exigiu explicações detalhadas e imediatas".

À CNN, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov alega não ter "qualquer informação" relativa à explosão na Polónia.