Mísseis atingem Polónia e matam duas pessoas. Rússia nega ataque

Simonyan devolve as acusações de Kiev e fala de erro ucraniano ou provocação da Polónia ou do Reino Unido.

Ainda do lado de Moscovo, Margarita Simonyan, editora-chefe do canal Russia Today, disse que “antes de acusarem um país capaz de transformar a Polónia em cinzas, deem-se ao trabalho de apresentar evidências”.

“As declarações dos media e das autoridades polacas sobre a suposta queda de mísseis ‘russos’ na área de Przewoduv são uma provocação deliberada para agravar a situação. Nenhum ataque a alvos perto da fronteira ucraniano-polaca foi feito por rockets russos. Os destroços divulgados pelos media polacos na vila de Przewoduv não têm nada a ver com armas russas”, referem as autoridades de Moscovo.

As bombas caíram na zona de Przewodów, a cerca de 10 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Terão atingido uma exploração agrícola.

“A reação nunca será automática. A reação exige, de imediato, uma reunião de emergência do Conselho do Atlântico Norte e, aí, com mais informação, será recolhida a opinião dos diferentes países e será tomada uma decisão. Mas, imediatamente, não podemos concluir que vai ser acionado o Artigo 5.º, não excluindo, naturalmente, essa possibilidade e que podemos entrar imediatamente para um confronto entre a NATO e a Rússia”, concluiu.

Oficialmente, as autoridades dos Estados Unidos ainda não confirmaram a informação. "Estamos cientes dos relatos da imprensa alegando que dois mísseis russos atingiram um local dentro da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia. Posso dizer que não temos nenhuma informação neste momento para corroborar esses relatórios e estamos a investigar isso mais a fundo", declarou o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder.

O artigo 5.º do Tratado da Aliança Atlântica refere que "um ataque armado contra uma ou vários membros na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todos".

O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, já convocou uma reunião e emergência após o incidente.

O ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, já manifestou solidariedade para com a Polónia.

“As minhas condolências aos nossos irmãos de armas polacos. O criminoso regime russo disparou mísseis que atingiram não apenas os civis ucranianos, mas também atingiram o território da NATO na Polónia. A Letónia apoia totalmente os amigos polacos e condena este crime”, escreveu Artis Pabriks, na rede social Twitter.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia também reagiu ao incidente desta terça-feira.

“As últimas notícias da Polónia são as mais preocupantes. Estamos a consultar de perto a Polónia e outros Aliados. A Estónia está pronta para defender cada centímetro do território da NATO. Somos totalmente solidários com nosso aliado próximo, a Polónia.”

O Governo da Hungria também convocou uma reunião do conselho de segurança do país, para analisar a explosão de mísseis na Polónia e a suspensão do fornecimento de petróleo através do pipeline de Druzhba.