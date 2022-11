G20. Zelensky diz ser o momento de acabar com a “guerra destrutiva da Rússia”

Na sequência deste discurso, o Presidente ucraniano fez uma publicação através do seu canal de Telegram onde escreve que a Ucrânia “não permitirá que a Rússia aumente as suas forças e comece uma nova onda de terror e desestabilização global”. Sustenta ainda que “não haverá Minsk-3 que a Rússia volte a violar após um acordo”.

No seu discurso, Volodymyr Zelensky disse que a Rússia deve “reafirmar a integridade territorial da Ucrânia, retirar as suas tropas e pagar uma indemnização pelos danos causados”.

“Este é o momento em que a guerra destrutiva russa deve e pode ser interrompida”. Estas foram palavras do Presidente da Ucrânia aos líderes reunidos na cimeira do G20, numa comunicação feita por videoconferência, esta terça-feira.

Esta manhã, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu ao G20 para se “opor firmemente à politização e instrumentalização dos problemas alimentares e energéticos”, decorrentes da guerra na Ucrânia.

Antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao presidente chinês que convença Putin a voltar à mesa de negociações para pôr termo ao conflito.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, é a grande ausência do maior encontro de líderes mundiais desde o início da pandemia de covid-19.

Esta é a primeira cimeira do G20 desde que começou a guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano, e a falta de consenso entre os participantes poderá refletir-se na declaração final conjunta, como aconteceu na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), realizada no domingo, em Phnom Penh, capital do Camboja.