G20. Macron pede a Xi Jinping para travar invasão russa da Ucrânia

A ilha indonésia de Bali foi palco, esta terça-feira, de um encontro bilateral considerado relevante, numa altura em que a guerra na Ucrânia domina a agenda da reunião de chefes de Estado e de Governo do bloco das maiores economias do mundo e União Europeia.

À margem da cimeira do G20, o Presidente francês, Emmanuel Macron esteve reunido com o líder chinês, Xi Jinping e, de acordo com a edição online do jornal The Guardian, Macron apelou a que que Paris e Pequim “unam forças para responder a crises internacionais como a guerra na Ucrânia”.

A agência de notícias France-Press avança que o Presidente francês pediu a Xi Jinping que traga a Rússia para a mesa das negociações, de forma a evitar uma escalada no conflito.

Segundo a imprensa estatal chinesa, ambos discutiram a situação na Ucrânia, com Xi Jinping a dizer que defende um cessar-fogo e negociações de paz.

A imprensa estatal chinesa adianta que o Presidente chinês disse ao seu homólogo francês que a China e a França devem respeitar os interesses centrais e as principais preocupações de ambos os países.

Ainda segundo Xi Jinping, citado pela mesma imprensa estatal chinesa, os dois líderes mantiveram um “impulso positivo de desenvolvimento”. O líder chinês considerou que a França deve fornecer um contexto de negócios “mais justo” para as empresas chinesas se desenvolverem em França.

Também presente em Bali, o Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá aproveitar para pressionar as maiores economias do mundo a isolar ainda mais a Rússia de forma diplomática e económica.

Esta terça-feira, tiveram início os trabalhos de dois dias de cimeira, na Indonésia. A primeira parte do encontro será dedicada à segurança alimentar e à crise energética.