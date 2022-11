Ucrânia. Reposição da energia em Kherson vai demorar entre duas e três semanas

O restabelecimento de eletricidade na região ucraniana de Kherson vai demorar pelo menos duas a três semanas, admitiu esta segunda-feira a empresa responsável pelo abastecimento naquele território libertado da ocupação russa.

"Mesmo que cinco ou seis equipas trabalhem lá, levará pelo menos duas a três semanas para restaurar a linha da região de Dnipropetrovsk para Beryslav. Não menos tempo que isso, porque há danos significativos", disse o diretor executivo do consórcio de energia DTEK, Dmytro Sakharuk, em declarações à imprensa.

O responsável da DTEK adiantou que os especialistas já percorreram 75 quilómetros de linhas danificadas de um total de 100.

"Já vimos que faltam 16 postes e que há muitos cabos no chão. Hoje terminaremos de inspecionar a área de Beryslav e Davydiv Brid e saberemos. Acho que é aí que haverá os maiores danos", explicou.

Acrescentou que a principal tarefa agora é limpar o território para que os especialistas possam trabalhar em segurança.

As tropas russas minaram quase todas as infraestruturas críticas, que sofreram grande destruição, bem como edifícios residenciais e centros de saúde, entre outros, segundo as autoridades ucranianas.