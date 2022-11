Twitter. Elon Musk quer rever suspensão de apoiantes de Jair Bolsonaro

O novo dono do Twitter, Elon Musk, anunciou esta segunda-feira que quer rever normas de suspensão de políticos brasileiros apoiantes do Presidente cessante, Jair Bolsonaro, que viram as suas contas bloqueadas por disseminarem informações falsas contra o processo eleitoral.

"Está na minha lista para rever. Quão urgente é isto?", escreveu Elon Musk no Twitter, em resposta a um comentador do portal conservador de direita Jovem Pan.

"Elon Musk, por favor, tome 10 minutos para se familiarizar com a situação no Brasil e com a forma como a liberdade de expressão foi cerceada com a (espero) ajuda inadvertida ou (talvez) desonestidade das políticas e ações locais no Twitter", escreveu Roberto Motta.

Vários deputados 'bolsonaristas' e figuras proeminentes intimamente ligadas ao Presidente brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro, têm vistos as suas contas suspensas no Twitter devido a decisões judiciais.