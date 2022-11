Rússia desmente hospitalização do ministro Sergei Lavrov à chegada a Bali

A Rússia desmentiu esta segunda-feira a alegada hospitalizaçao do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, em Bali, onde aterrou no domingo para participar na cimeira do G20.

O desmentido foi feito pela porta-voz do MNE russo, Maria Sakharova, cerca de uma hora depois de ter sido avançado que Lavrov teria sido transportado para o hospital na sequência de um "problema cardíaco".

Essa informação tinha sido avançada à Associated Press por três fontes do Governo e da comunidade médica da Indonésia, indicando que o chefe da diplomacia russa estaria a ser tratado na ilha.

As três fontes recusaram ser identificadas por não estarem autorizadas a discutir o assunto publicamente. Duas delas indicaram que Lavrov estaria a receber tratamento para um "problema cardíaco".

O governador de Bali, por sua vez, adiantou à AP que o ministro russo precisou de assistência hospitalar, mas que apenas passou pelo hospital para uma breve avaliação dos sintomas.

O Hospital Sanglah, na capital pronvicial Denpasar, para onde o MNE russo terá sido levado, ainda não confirmou as informações publicamente.

A embaixada da Rússia na Indonésia também ainda não reagiu ao sucedido.

Lavrov é a mais importante figura do Governo russo a participar na cimeira das 20 maiores economias do mundo, que arranca na terça-feira, após o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter confirmado que não vai participar no encontro.