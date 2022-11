Protesto das transportadoras em Espanha pode colocar em causa abastecimento em Portugal

Arranca esta segunda-feira em Espanha um protesto das transportadoras de mercadorias, que pode pôr em causa o abastecimento em Portugal.

O protesto, por tempo indeterminado, foi marcado pela Plataforma de Defesa do Setor do Transporte Rodoviário de Mercadorias, que contesta o facto de não estar a ser cumprida a lei que obriga os expedidores a pagarem preços que cubram, no mínimo, os custos dos serviços. Esta norma foi aprovada em março durante as negociações para pôr termo ao protesto realizado nesse mês e que durou 20 dias.

De acordo com os organizadores do protesto, falhas na entrega de mercadorias podem colocar em causa a ‘Black Friday’ e o período de Natal que se aproxima.

Segundo o professor da OBS Business School Eduardo Irastorza, que cita dados extraídos do relatório do dia das grandes promoções, a paralisação da atividade em períodos de grande consumo, pode custar à economia 600 milhões de euros.

Segundo o jornal espanhol “El Mundo”, a ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sublinhou esta segunda-feira que a incidência da greve convocada pela Plataforma Nacional de Defesa dos Transportes Rodoviários é “mínima”, revelando que foram destacados 50 mil agentes para evitar distúrbios.

A governante agradeceu o trabalho das transportadoras que decidiram continuar a trabalhar, bem como o das forças e organismos de segurança do Estado, que reduziram os incidentes para apenas 14 em todo o país.