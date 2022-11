O que é o Mastodon, a rede social alternativa ao Twitter de Elon Musk?

Desde 27 de outubro, a rede social Mastodon conquistou meio milhão de novos utilizadores. Este pico de procura pela rede social com nome inspirado no mamífero extinto está relacionado com o êxodo de utilizadores do Twitter, depois de Elon Musk ter anunciado a compra desta rede social.

A polémica em torno do negócio do Twitter não passa ao lado da página do Mastodon. Assim que se abre lê-se que o Mastodon é “a rede social que não está à venda”.

Tal como o Twitter, o Mastodon tem aplicações próprias para os sistemas operativos IOS e Android e pode usar a rede através do browser. Visualmente são parecidas, mas têm várias características que as distinguem. Vamos por partes.

Quantos utilizadores tem a rede social?

Atualmente, em todo o mundo, o Mastodon tem cerca de quatro milhões e meio de utilizadores registados, mas o número de utilizadores ativos é de de apenas pouco mais de um milhão. O Twitter, por comparação, tem 400 milhões de utilizadores registados, mais de metade dos quais ativos.

Tem publicidade?

Zero.

Quais são as semelhanças com Twitter?

O Mastodon é também uma plataforma de microblogging. Em vez de um tweet, escreve-se um toot. Não se faz retweet, faz-se um boost.

As mensagens podem ter até 500 caracteres, quase o dobro do permitido no Twitter.

Em que difere do Twitter?

O que salta à primeira vista é: as mensagens publicadas podem ser editadas.

Mas há diferenças bem maiores escondidas no código informático.

O Mastodon foi criado tendo por base os princípios do “código livre”, “transparência” e “descentralização”. Qualquer pessoa pode copiar, adaptar o código original do Mastodon e criar o seu próprio servidor. Qualquer utilizador – porventura insatisfeito com o serviço – pode pegar nos seus dados e seguidores, apagá-los e migrá-los para outro serviço que seja compatível.