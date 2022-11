Canal da Mancha. Londres e Paris assinam pacto para maior fiscalização da travessia de migrantes

O Reino Unido e a França assinam em Paris, esta segunda-feira, uma nova declaração conjunta para intensificar os esforços para impedir a travessia de migrantes no Canal da Mancha.

De acordo com o jornal Financial Times, este novo entendimento vai permitir o aumento do número de oficiais e voluntários franceses a operar nas praias do Canal, de forma impedir que mais pessoas cheguem ao Reino Unido.

O último balanço feito pelo Reino Unido revela que o número de migrantes que fazem a perigosa viagem em barcos improvisados ultrapassou a marca dos 40 mil - um novo recorde.

Nunca antes tantos migrantes, na sua maioria albaneses, iranianos e afegãos, tinham feito a perigosa travessia.

Em 2021, foram registadas 28.526 travessias, o que já era um recorde, segundo a agência francesa AFP.

Estes números crescentes estão a exercer pressão sobre o Governo conservador, que faz do combate à imigração uma prioridade máxima.

Sucessivos executivos britânicos já tentaram vários planos, mas sem sucesso.