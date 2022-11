​Bruxelas discute novo pacote de ajuda à Ucrânia e mais sanções ao Irão

O Conselho Europeu com os ministros dos Negócios Estrangeiros vai discutir um novo pacote de ajuda à Ucrânia. O encontro vai analisar o atual momento da invasão russa à Ucrânia, bem como o apoio militar do Irão a Moscovo.



À entrada para o encontro, o Alto Representante da Diplomacia Europeia, Josep Borrell, congratulou-se com os avanços militares ucranianos, mas sublinha que o apoio europeu ao país é para continuar.

“As notícias da guerra na Ucrânia, são muito boas para os ucranianos. Para além de terem reconquistado Kherson, o exército russo está a retirar-se”, afirmou, considerando que “a estratégia de apoiar militarmente a Ucrânia foi a acertada”.

“Temos de continuar a apoiar a Ucrânia com as nossas capacidades e apoio militar, colocar pressão à Rússia e à frente do resto do mundo, enfrentar as consequências desta guerra, rematou.

Borrell avançou ainda que os 27 vão discutir e aprovar mais um pacote de sanções a Teerão. "Vamos hoje aprovar mais um pacote de sanções contra os responsáveis pela repressão contra os manifestantes”, revelou.

Depois da reunião deste segunda-feira, o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia terá uma segunda sessão na terça-feira, mas na vertente de Defesa, na qual os ministros titulares desta pasta - entre os quais a ministra Helena Carreiras - discutirão também a situação na Ucrânia, e na qual participará o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.