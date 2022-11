Biden e Xi Jinping reunidos para pôr relações EUA-China “no trilho certo”

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o Presidente chinês, Xi Jinping, encontraram-se na manhã desta segunda-feira pela primeira vez desde que Biden tomou posse há praticamente dois anos.

“Amenizar” as diferenças entre as superpotências que competem pela influência global é o principal objetivo do encontro, que decorre antes da cimeira do G20, que na Indonésia vai reunir os líderes dos 20 países mais desenvolvidos e das principais potências emergentes.

Segundo a Associated Press, o Presidente americano disse, no arranque do encontro, que “como líderes das nossas duas nações, partilhamos responsabilidades para mostrar que a China e os Estados Unidos conseguem gerir as suas diferenças, evitar que a competição se torne um conflito e encontrar formas de trabalharmos juntos em assuntos urgentes globais que requerem a nossa cooperação mútua”.