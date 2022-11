Ativistas e cientistas bloqueiam aeroportos em 13 países pela proibição de jatos privados

Em Ibiza, foi encenado um número de teatro para representar o desprezo e a arrogância dos mais ricos, enquanto a restante população se bate com dificuldades e com o impacto das alterações climáticas. Ao todo, 31 manifestantes foram detidos e posteriormente libertados, sendo que 58 pessoas foram identificadas pelas autoridades.

Os manifestantes utilizaram uma série de táticas para bloquear as entradas dos aeroportos, recorrendo a tudos e a correntes de aço e com alguns a colarem-se a portas e a janelas. Noutros casos os ativistas optaram por recorrer a arte e música para passar a sua mensagem.

Aeroportos privados um pouco por todo o mundo, entre os quais o de Cascais em Portugal, bem como o Ministério das Infraestruturas da Holanda, foram os palcos escolhidos para as manifestações, que contaram com a participação de cerca de 200 pessoas ao todo.

Centenas de ativistas do clima, entre os quais 129 cientistas da Scientist Rebellion and Extinction Rebellion, barricaram-se em múltiplos aeroportos privados em protesto contra os jatos privados em 13 países nos últimos dias.

Estes dias de ação fizeram parte da campanha internacional "Make Them Pay", com os ativistas a apelarem aos líderes mundiais -- reunidos nos últimos dias em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a 27.ª conferência anual da ONU sobre as alterações climáticas (COP 27) -- que proíbam o uso de jatos privados.

De acordo com dados recolhidos pelo FlightRadar, indicava a BBC News na semana passada, pelo menos 36 jatos privados aterraram em Sharm el-Sheikh entre 4 e 6 de novembro, a par de outros 64 que viajaram até ao Cairo, 24 deles oriundos de Sharm el-Sheikh.

Este tipo de aviões são, em média, 10 vezes mais intensivos em termos de emissões de carbono do que os aviões comerciais e 50 vezes mais poluentes do que os comboios.

Durante o protesto, os ativistas exigiram também um imposto para aqueles que viajam frequentemente de avião. As exigências incorporam uma proposta feita pelo Grupo de Países Menos Desenvolvidos -- representando aqueles que estão mais vulneráveis às alterações climáticas na COP 27 -- e têm sido apoiadas por múltiplas assembleias nacionais de cidadãos pelo clima.