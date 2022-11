Rei Carlos III oferece bónus de 700 euros a empregados

Os funcionários com piores salários da Casa Real vão receber um bónus de 600 libras (perto de 700 euros) para ajudar a cobrir o aumento do custo de vida no Reino Unido. A medida foi anunciada pelo jornal "The Sun".

São centenas de funcionários da Casa Real que vão receber 600 libras, este mês, para pagamento de contas do gás e de crédito de habitação. O bolo total equivale a milhares de libras e sairá, na íntegra, do bolso do Rei Carlos III. Os impostos dos cidadãos não serão utilizados para este fim.

Estão contemplados no bónus os funcionários que recebam menos de 30 mil libras (cerca de 34 mil euros) por ano.