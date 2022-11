Refugiado que inspirou filme com Tom Hanks morre no aeroporto de Paris

Merhan Karimi Nasseri fez do Terminal 1 do Aeroporto Charles de Gaulle a sua casa, entre 1988 a 2006, até conseguir obter autorização de residência em França.

Merhan Karimi Nasseri não resistiu a um ataque cardíaco, por volta do meio-dia, quando estava no Terminal 2F, indicou funcionário da autoridade aeroportuária de Paris, citado pela imprensa francesa.

O refugiado iraniano que inspirou o filme de Steven Spielberg “Terminal de Aeroporto”, interpretado pelo ator Tom Hanks, morreu este sábado no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

O ator Tom Hanks vestiu a pele de um cidadão do Leste da Europa, que ficou retido no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, quando uma guerra civil fez o seu país desaparecer. Tom Hanks contracenou com Catherine Zeta-Jones neste sucesso de bilheteira inspirado numa história real.



Rezam as crónicas que Nasseri viajou para a Europa na década de 80 do século passado, em busca da mãe.



Viveu durante alguns anos na Bélgica, Reino Unido, Países Baixos, de onde foi sendo expulso por falta de documentos de imigração. Acabou por ir para França, onde morou durante 18 anos no Terminal 1 do Aeroporto Charles de Gaulle.

Imagens da época mostram Nasseri instalado num banco do aeroporto de Paris, rodeado pelas suas malas e pertences pessoais que foi acumulando. Passava os dias a escrever sobre a sua vida e a ler livros e jornais.

A história acabou por atrair a atenção da imprensa internacional e acabou por dar um filme de Hollywood.

Acabou por conseguir o estatuto de refugiado em França, em 1999, mas continuou a viver no aeroporto até 2006, quando teve que ser hospitalizado devido a uma doença.

Foi então que passou a viver num hostel, graças ao dinheiro que ganhou com o filme de Steven Spielberg, conta o jornal francês "Libération".