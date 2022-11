Explosão em Istambul faz pelo menos um morto

Pelas redes sociais já surgem as primeiras imagens da confusão que se gerou no local logo após a explosão. No Twitter, o autarca de Istambul, Ali Yerlikaya, confirma que a explosão foi registada às 13h20, hora portuguesa. "Há mortos e feridos", confirma sem adiantar, no entanto, qualquer causa que explique este incidente.

[em atualização]