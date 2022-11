Atualização: Quatro mortos e 38 feridos em explosão em Istambul

Uma explosão numa zona pedonal no centro de Istambul provocou pelo menos um morto este domingo.

Há registo de vários feridos. Os meios de comunicação turcos adiantam que a explosão aconteceu na movimentada rua Istiklal, na zona de Beyonglu, uma rua muito frequentada por habitantes e turistas, com diversas lojas e restaurantes.

Ainda não são conhecidas as causas da explosão. No Twitter, o autarca de Istambul, Ali Yerlikaya, confirma que a explosão foi registada às 13h20, hora portuguesa. "Há mortos e feridos", confirma sem adiantar, no entanto, qualquer causa que explique este incidente.