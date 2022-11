Porto eleito melhor destino de cidade do mundo em 2022

A cidade do Porto foi eleita o Melhor Destino de Cidade do Mundo 2022 na cerimónia dos "World Travel Awards", que decorreu na sexta-feira, em Mascate, Omã, revelou este sábado a Câmara Municipal do Porto.

Em comunicado, a autarquia avança que o Porto foi considerado o Melhor Destino de Cidade do Mundo de 2022, ficando à frente de cidades como Acapulco, Cancún e Mazatlán (México), Bogotá (Colômbia), Quito (Equador), Cidade do Cabo (África do Sul), Nairobi (Quénia), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Las Vegas, Miami e Nova Iorque (Estados Unidos da América), Hanoi (Vietname), Hong Kong (China), Melbourne e Sydney (Austrália), Queenstown (Nova Zelândia), Londres (Inglaterra), Lyon (França), Marraquexe (Marrocos) e Lisboa.

A cerimónia dos "World Travel Awards", cujos prémios são "considerados os "Óscares" do turismo", reuniu os principais decisores, figuras de relevo e de destaque do setor.

A vereadora com o pelouro do Turismo e Internacionalização da Câmara do Porto, Catarina Santos Cunha, recebeu o prémio em representação do município, tendo também marcado presença na cerimónia o presidente da Associação de Turismo do Porto, Luís Pedro Martins.

As votações para os "World Travel Awards" estiveram abertas ao público até 20 de novembro, tendo o Porto também concorrido como Melhor Destino de Cidade Patrimonial do Mundo.

Os "World Travel Awards" incluem todo o setor turístico, desde hotéis, destinos, companhias aéreas e operadoras de turismo.