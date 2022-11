NASA afirma que furacão Nicole não compromete lançamento de foguetão à lua na próxima semana

O foguetão lunar da NASA necessita apenas de pequenas reparações após ser atingido pelo furacão Nicole no bloco e está no bom caminho para o primeiro voo de teste na próxima semana, anunciou hoje a agência espacial norte-americana.

"Neste momento, nada nos impede" de tentar um lançamento na quarta-feira, disse Jim Free, um administrador da NASA.

Segundo Free, o vento nunca ultrapassou os limites do design do foguetão quando o Nicole varreu o Kennedy Space Center esta quinta-feira.

A mesma fonte reconheceu, porém, que se a equipa de lançamento tivesse sabido antecipadamente que um furacão iria atingir o centro de lançamento, provavelmente teriam mantido o foguetão dentro de portas.

O foguetão foi transferido para a plataforma no final da semana passada para esta missão, orçamentada em 4,1 mil milhões de dólares.

As rajadas do Nicole atingiram os 160 quilómetros por hora no topo da torre de lançamento, mas não foram tão fortes mais abaixo onde se encontrava a estrutura do foguetão. .

Os modelos de computador indicam não haver problemas de força ou fadiga por efeito dos ventos, mesmo no interior do foguetão, informou Jim Free.

A NASA tinha como objetivo um lançamento antecipado na segunda-feira, mas colocou-o em espera durante dois dias por causa do Nicole.

O foguetão com 98 metros, conhecido como SLS (Space Launch System), é o mais poderoso alguma vez construído pela NASA.

Uma cápsula para a tripulação no topo do foguetão, com três manequins de teste a bordo, disparará para a lua na próxima semana - o primeiro voo deste tipo em 50 anos, quando os astronautas da Apollo visitaram a lua pela última vez.

A NASA quer testar todos os sistemas antes de colocar astronautas a bordo em 2024 para uma viagem à volta da lua.

Duas tentativas anteriores de lançamento, no final do Verão, foram frustradas por fugas de combustível. O furacão Ian também forçou um regresso ao hangar no final de setembro.