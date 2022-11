Haiti. Postos de combustível reabrem ao fim de dois meses

Os postos de combustível do Haiti abriam, este sábado, após dois meses de bloqueio por parte de gangues, medida saudada pela população com buzinões e palavras de ordem.

Segundo a Associated Press (AP), depois de dois meses de um bloqueio que paralisou o país, ocorreu uma corrida aos postos de combustível, com populares a considerarem este como "o dia em que a vida recomeça".

O bloqueio prolongava-se desde meados de setembro, quando a federação de gangues conhecida como G9 assumiu o controlo do terminal de Varreux, deixando o país paralisado e milhões de pessoas temporariamente sem trabalho.

A medida -- que visava a destituição do primeiro-ministro, Ariel Henry, após este ter anunciado um aumento nos preços dos combustíveis -- forçou postos a fechar, hospitais a reduzir serviços críticos e empresas, incluindo bancos e supermercados, a limitar horários.

O bloqueio agravou também um surto de cólera que matou dezenas de pessoas devido à impossibilidade de as empresas distribuírem água potável.

No início desta semana, depois de o G9 ter anunciado o levantamento do bloqueio, na sequência de confrontos com a polícia que tentava recuperar o controlo da área, cerca de 400 camiões fizeram fila para abastecer no terminal de Varreux, de onde saíram escoltados por um comboio policial para postos de combustível na capital e outros pontos do país.

De acordo com a AP, os camiões distribuíram milhões de litros de gasóleo e de gasolina, pelos quais muitas pessoas esperam hoje "em filas sob um sol forte", temendo que os combustíveis pudessem esgotar.

As autoridades daquele país anunciaram que a primeira remessa de combustível foi para abastecer principalmente fábricas, hospitais e instituições públicas e, na terça-feira, o Ministério do Comércio e Indústria haitiano informou, em comunicado, que os dias 9 a 11 seriam dedicados ao abastecimento dos postos de combustível.