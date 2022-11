Colisão entre dois aviões em Dallas faz seis mortes

Seis pessoas morreram na sequência de uma colisão entre dois aviões colidiram em pleno voo, durante um festival aéreo em Dallas, nos Estados Unidos da América, este sábado. Ocorrência registada em vídeos publicados nas redes sociais e confirmada pelas autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 de Portugal continental, durante o "Wings Over Dallas Airshow" (Festival Aéreo Asas sobre Dallas), em comemoração do fim de semana do Dia dos Veteranos de Guerra. Um bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress e um caça Bell P-63 Kingcobra colidiram e despenharam-se, engolidos por bolas de fogo.

Segundo a Aviation Safety Network, os cinco do bombardeiro e o único do caça morreram no local e os dois aviões ficaram destruídos.

A Administração Federal de Aviação e o Comité Nacional de Segurança de Transportes (NTSB) vão investigar o sucedido. O inquérito estará a cargo da NTSB, que elaborará futuros relatórios sobre o sucedido.

Dois aviões da Segunda Guerra

O B-17, um bombardeiro de grandes dimensões de quatro motores, era um dos protagonistas da frota norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial e um dos aviões mais celebrados da história dos EUA.

A maior parte destes modelos foram descartados após a guerra. Só alguns sobrevivem até ao dia de hoje, agora obsoletos e utilizados como peças de museu ou para espetáculos aéreos, segundo a Boeing.

O Kingcobra, um caça norte-americano, era usado, maioritariamente, pelas forças soviéticas durante a guerra, segundo a ABC News.

O "Wings Over Dallas Airshow" é um festival aéreo de aviões da Segunda Guerra Mundial, de acordo com a descrição no site da organização. Na página, pode ler-se, ainda, que o evento foi cancelado.