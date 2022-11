'Big Ben' vai voltar a tocar em Londres

O 'Big Ben', o sino do famoso relógio do parlamento britânico, volta no domingo a tocar regularmente após cinco anos de trabalhos de renovação.

O sino vai tocar onze vezes às 11h00 locais (mesma hora em Lisboa) para marcar os dois minutos de silêncio cumpridos a propósito do Remembrance Sunday (Domingo da Memória), celebrado no segundo domingo de novembro para recordar os soldados britânicos mortos em serviço.

O relógio já tinha tocado na sexta-feira, Dia do Armistício, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, mas é a partir deste domingo que retoma o serviço normal de assinalar todas as horas e quartos de hora.