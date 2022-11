Ucrânia. Pelo menos cinco mortos e vários feridos num ataque russo em Mykolaiv

Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas durante a madrugada desta sexta-feira, na sequência de um ataque russo com mísseis a um prédio residencial da cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades regionais.

"Numa resposta cínica do Estado terrorista [Rússia] aos nossos sucessos no terreno, um ataque atingiu um prédio de cinco andares, que foi completamente destruído", disse o chefe da administração regional, Vitaliy Kim, numa mensagem publicada na rede Telegram, avançando que os números provisórios dão conta de cinco mortos e dois feridos.



Nas primeiras imagens dos serviços de emergência ucranianos, é possível ver o prédio destruído no meio de escombros.

Este ataque acontece poucas horas depois de a Ucrânia ter anunciado, na quinta-feira, a reconquista de mais de uma dezena de aldeias na região de Kherson, a cem quilómetros de distância, de onde Moscovo confirmou ter iniciado uma retirada.

Segundo o Presidente, Volodymyr Zelensky, tratam-se de "41 aldeias" tomadas na região onde a contraofensiva ucraniana começou em outubro.