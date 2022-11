Portugal vai acolher "alguns migrantes" rejeitados por Itália. Meloni critica "reação agressiva" de França

"Portugal fará a sua parte, recebendo alguns dos migrantes do navio #OceanViking, em coerência com os nossos valores nacionais e europeus. Saudamos o importante papel desempenhado pela França neste processo", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, na rede social Twitter.

Portugal garantiu hoje que irá acolher "alguns migrantes" do navio humanitário 'Ocean Viking', que atracou em Toulon, sul de França, após três semanas à procura de um porto seguro em Itália, e saudou Paris pelo papel desempenhado no processo.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou esta sexta-feira que, "neste momento, 11 estados europeus já se comprometeram a levar de volta 175 dos 234 passageiros do Ocean Viking. A França pode contar com o apoio de seus parceiros. Agradecemos-lhes calorosamente. A solidariedade europeia é um sucesso".

Segundo as autoridades marítimas francesas, após uma decisão tomada a "título excecional", os 234 migrantes resgatados no Mediterrâneo ao largo da costa da Líbia começaram a desembarcar hoje de manhã em Toulon, com Paris a lançar duras críticas a Roma por nunca ter permitido ao 'Ocean Viking' aportar em Itália.

Meloni critica "resposta agressiva" de França

A decisão de Paris já suscitou uma reação da nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que criticou hoje a "resposta agressiva" de França, que exige que a União Europeia (UE) também imponha sanções a Roma.

"Quando se fala em retaliação no âmbito da UE, há alguma coisa que não está a funcionar. Fiquei impressionada com a reação agressiva, incompreensível e injustificável do Governo francês", afirmou Meloni, numa conferência de imprensa, em que alegou que a Itália não pode ser o único destino para os migrantes procedentes de África.

"Não é inteligente discutir com França, Espanha, Grécia, Malta ou com outros países. Quero procurar uma solução comum", assegurou Meloni, para quem é necessário encontrar "uma solução europeia" para a questão da migração.

Segundo o ministro do Interior francês, França também suspendeu "com efeitos imediatos" o acolhimento de 3.500 refugiados, que deveriam ser transferidos, no próximo verão, de território italiano para solo francês, parte de um acordo no âmbito do mecanismo europeu para a recolocação noutros países europeus de refugiados que chegam aos principais países recetores, nomeadamente Itália.

"O Governo italiano é quem perde", considerou Gérald Darmanin, reiterando que "haverá consequências extremamente fortes no relacionamento bilateral" entre os dois países e no relacionamento de Itália com a UE.