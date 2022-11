Muro de 250 quilómetros vai separar a Finlândia da Rússia

Preocupada com sua segurança após a invasão russa da Ucrânia, a Finlândia prepara-se para construir uma vedação com mais de 250 quilómetros ao longo da fronteira com a Rússia.

Segundo a agência Reuters, a intenção do Governo finlandês é proteger as regiões mais críticas da fronteira de 1.300 quilómetros e travar a migração em massa. Estima-se que a construção demore entre três e quatro anos até estar concluída.

Enquanto a extensa vedação, que custará centenas de milhões de euros, não avança, estão a ser contruídos um pouco por todo território barreiras que atenuem o impacto direto da artilharia ou de um ataque próximo de mísseis.

O país mantém-se alerta, com exercícios militares cada vez mais regulares e com um aumento, já anunciado, de 20% do orçamento para a Defesa do país.

A Defesa da Finlândia está também preocupada com a migração em massa a partir da Rússia, tal como aconteceu em 2021 na fronteira polaco-bielorrussa, como forma de retaliação de Moscovo pela adesão à NATO.

O Governo de Helsínquia continua a negociar com o Governo turco que se opôs tanto à adesão da Finlândia como da Suécia à NATO, sob a alegação de que os países nórdicos apoiam grupos que a Turquia considera terroristas.