Juíza condena negacionista de massacre nos EUA a pagar mais 473 milhões

O conspiracionista Alex Jones e a sua empresa foram condenados a pagar 473 milhões de dólares de indemnizações extras às famílias vítimas do massacre escolar de Sandy Hook (EUA), que alegou ser uma mentira, ordenou uma juíza esta quinta-feira.

O valor - equivalente a 465 milhões de euros - soma-se aos 965 milhões de dólares (cerca de 948 milhões de euros) definidos por um júri do Connecticut, no mês passado. A indemnização abrange também um agente do FBI.

A juíza do Connecticut, Barbara Bellis, puniu o apresentador do Infowars e a Free Speech Systems.

Jones disse repetidamente aos seus milhões de seguidores que o massacre que matou 20 alunos da primeira classe e seis educadores foi encenado por "atores de crise" para decretar mais controlo de armas.

Oito familiares das vítimas e o agente do FBI testemunharam durante um julgamento de um mês por terem sido ameaçados e assediados durante anos por pessoas que negam que o massacre tenha acontecido.

Estranhos apareceram em algumas residências e confrontaram alguns familiares das vítimas. Houve quem fizesse comentários abusivos nas redes sociais e em e-mails. E alguns receberam ameaças de morte e violação sexual.

Bellis considerou também a empresa-mãe de Jones e Infowars responsável por danos sem julgamento em 2021, como consequência das repetidas falhas na entrega de muitos documentos financeiros e outros registos aos queixosos.

Após a incomum decisão de "resposta-padrão", o júri foi encarregue apenas de decidir sobre o valor da indemnização compensatória e se os danos punitivos eram justificados.

Jones, por seu lado, disse que entregou milhares de documentos e a "resposta-padrão" o privou do seu direito de apresentar uma defesa contra o processo.

No Connecticut, danos punitivos por difamação e aplicação de sofrimento emocional são geralmente limitados aos honorários advocatícios dos demandantes.

Os advogados dos demandantes de Sandy Hook devem receber um terço dos 965 milhões de dólares em danos compensatórios sob um acordo de retenção -- colocando seus honorários legais em 322 milhões de dólares (cerca de 316 milhões de euros).

Mas não há limite para danos punitivos por violações da Lei de Práticas Comerciais Desleais. Os demandantes não pediram uma quantia específica de danos punitivos, mas sob um cálculo hipotético disseram que tais danos poderiam ser de cerca de 2,75 biliões de dólares (cerca de 2,70 biliões de euros) sob a lei de comércio injusto.

Um júri de Connecticut já havia determinado o pagamento de 965 milhões de dólares de indemnizações às vítimas.

O veredicto é o segundo grande julgamento a responsabilizar financeiramente o apresentador do Infowars, por alegar que o tiroteio na Escola Primária Sandy Hook, em 2012, no Connecticut, não passou de uma encenação e que as famílias enlutadas vistas nos 'media' eram atores contratados como parte de um plano para tirar as armas das pessoas.

Em agosto, um júri do Texas tinha determinado quase 50 milhões de dólares de indemnização aos pais de outra criança assassinada.

Vinte crianças e seis adultos morreram no tiroteio em 14 de dezembro de 2012.

Jones enfrentará ainda um terceiro julgamento no Texas, previsto para o final do ano, numa outra ação movida pelos pais de outra criança morta no tiroteio.