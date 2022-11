As “boas notícias” de Zelensky. Ucrânia recupera dezenas de cidades no sul

No seu habitual discurso de quinta-feira à noite, Volodymyr Zelensky disse que “dezenas de bandeiras ucranianas já regressaram ao seu lugar de direito”, afirmando que tem “boas notícias do sul". O líder ucraniano revelou que as tropas estão a avançar e já foram libertadas 41 localidades no sul do país.

“Não é o inimigo que está a partir, são os ucranianos que estão a forçar a saída dos ocupantes a um elevado custo“, afirmou o presidente, lembrando que todos os avanços foram alcançados à custa das vidas dos ucranianos. “Tal como no leste do país, na região de Kharkiv. Tal como antes, no norte, nas regiões de Kiev, Sumy, Chernihiv. E agora em Mykolaiv e Kherson”, enumerou.

O líder ucraniano não nomeou as localidades recuperadas aos russos, mas ao longo do dia foram surgindo nas redes sociais várias imagens dos militares ucranianos a cumprimentar a população e a hastear bandeiras azuis e amarelas em várias zonas.