Universidade do Minho ajuda a preservar monumento indígena dos EUA

Uma equipa da Escola de Engenharia da Universidade do Minho (EEUM) esteve envolvida na preservação de parte do Monumento Nacional de Wupatki, um ícone da cultura nativa dos Estados Unidos da América (EUA).

Em comunicado, a academia explica que foi aplicada uma mistura natural de pedra e terra no processo de preservação.

“A aplicação é inovadora nos EUA e num caso de estudo desta importância, pois a maioria das aplicações do género é laboratorial”, lê-se no documento.

De acordo com Paulo Lourenço, professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da EEUM e diretor do Instituto de Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE), o aquecimento global “acelerou a deterioração do monumento, que revela uma significativa experiência humana na terra”.

No trabalho de avaliação das estruturas – algumas delas frágeis – foi utilizada tecnologia laser e modelos 3D. Depois, a equipa que inclui os investigadores Rui Silva e Laura Gambilongo, “injetou argamassa fluida em fendas e juntas onde a água encontrou caminhos para erodir o material. A nova mistura natural aplicada baseia-se em solos locais, com adição de pó de calcário”.

Segundo a Universidade do Minho, a equipa de Paulo Lourenço é uma referência mundial na alvenaria histórica e no risco sísmico, e foi chamada para avaliar os sistemas construtivos de Wupatki. O trabalho de campo iniciou-se em 2022 e, até 2024, junta professores, estudantes e indígenas para desenvolver métodos sustentáveis de mitigação do risco.