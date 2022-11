Reino Unido. Tratamentos a doenças de sangue infetaram centenas de crianças com HIV nos anos 70 e 80

Feitas as contas, um em cada três infetados era uma criança. O estudo avança ainda que cerca de metade das pessoas seropositivas terão morrido antes do aparecimento de medicamentos antirretrovirais para o VIH.

No mesmo período, os investigadores estimam que, pelo menos, cerca de 1.250 pessoas tenham contraído SIDA - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - devido às perfusões intravenosas e transfusões de sangue efetuadas no âmbito deste tratamento em específico.

De acordo com a BBC, ao longo de 21 anos, o NHS - o sistema nacional de saúde britânico - realizou procedimentos médicos com recurso ao Fator VIII, um tipo de tratamento inovador na altura, que substituía as proteínas de coagulação de pacientes com problemas no sangue.

Um inquérito público no Reino Unido descobriu que, entre 1970 e 1991, cerca de 380 crianças foram infetadas com o vírus de imunodeficiência humana (VIH) devido a tratamentos à hemofilia e a outras doenças de sangue.

O trabalho de investigação sobre as infeções por VIH no sistema de saúde britânico iniciou em 2017, com um inquérito público ordenado pela então primeira-ministra, Theresa May. A decisão surgia depois de várias vítimas terem declarado publicamente que as autoridades do país encobriam o escândalo durante anos.

Desde então, o Infected Blood Inquiry ("Inquérito sobre o Sangue Infetado", numa tradução livre) tenta apurar dados concretos sobre o impacto real do problema. Em julho deste ano, o estudo já havia identificado cerca de quatro mil casos.

A BBC também confirma que vários dos sobreviventes e parceiros das vítimas já falecidas irão receber uma indemnização de cem mil libras (quase 115 mil euros) do Governo britânico.

Segundo estimativas, entre cinco a 30 mil pessoas poderão ter contraído SIDA devido ao uso de sangue contaminado com VIH em tratamentos e transfusões no Reino Unido.



Ainda no mês passado, o mesmo grupo de investigação tinha revelado que, pelo menos, 175 crianças com hemofilia haviam sido infetadas com o vírus.