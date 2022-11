Desnutrição infantil aumenta mais de 150% na Síria

A organização britânica Save the Children alertou, esta quinta-feira, para o número de crianças desnutridas no nordeste da Síria e apelou aos líderes mundiais que “reconheçam o impacto das mudanças climáticas nas comunidades e crianças no mundo, como está a acontecer com a seca” naquele país do Médio Oriente.

“O número de crianças desnutridas no nordeste da Síria aumentou mais de 150% nos últimos seis meses, com pelo menos 10 mil crianças desnutridas a mais do que nos seis meses anteriores”, diz a organização não-governamental.

Segundo dados da ONU, 90% dos 18 milhões de sírios vivem na pobreza.

Neste contexto, a Save the Children alerta que o “número de crianças desnutridas cresce a cada dia” e exemplifica com o aumento muito significativo de exames de crianças desnutridas nos seus 19 centros de nutrição nos campos e nas comunidades do nordeste da Síria – “quadruplicaram, de 256 passaram para mais de 1.000”.