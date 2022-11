Amnistia. Transferência forçada de civis ucranianos para a Rússia é “crime contra a Humanidade”

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI) acusa Moscovo de crimes de guerra e contra a Humanidade ao transferir à força civis da Ucrânia para a Rússia.

No seu último relatório - “Uma caravana prisional: a transferência ilegal de civis na Ucrânia e os abusos durante a ‘Filtragem’”, publicado esta quinta-feira - descreve de forma detalhada a forma como as autoridades russas deportaram e transferiram à força civis de áreas ocupadas da Ucrânia.

O documento baseia-se em entrevistas a 88 pessoas das regiões de Mariupol, Kharkiv, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, que relatam como as forças russas transferiram à força civis de zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia, através de processos de rastreio abusivos – conhecidos como “Filtragem” –, que na maior parte das vezes resultaram em detenções arbitrárias, tortura e outros maus-tratos.

São ainda apresentadas provas de como crianças foram separadas das suas famílias durante o processo, o que representa a violação do Direito Internacional Humanitário.

Para a secretária-geral da AI, Agnès Callamard, citada em comunicado, “separar as crianças das suas famílias e forçar as pessoas a transferirem-se para centenas de quilómetros das suas casas é mais uma prova do grande sofrimento que a invasão russa infligiu aos civis da Ucrânia”.

“A deplorável tática russa de transferência forçada e deportação é um crime de guerra. A Amnistia Internacional acredita que isto deve ser investigado como um crime contra a humanidade”, considera Agnès Callamard, defendendo que “todas as pessoas transferidas à força e ainda detidas ilegalmente devem ser autorizadas a sair” das zonas onde se encontram, “e todos os responsáveis pela prática destes crimes devem ser responsabilizados”.

De acordo com os relatos, publicados no relatório, vários civis ucranianos foram vítimas de maus-tratos durante o processo de ‘Filtragem’, incluindo espancamentos, eletrochoques e ameaças de morte. Foram também documentados casos de negação de alimentos e água e de detenção em condições de sobrelotação.