Sismo de 5.7 abala Itália

Um sismo de 5,7 na escala de Richter assolou a Itália esta manhã, tendo sido seguido de várias réplicas.

Com epicentro no mar, junto à província de Marche, o abalo foi sentido em toda o país central e na Croácia, do outro lado do Mar Adriático.

Não há notícia de danos humanos ou materiais.

O tráfego ferroviário foi suspenso por precaução nas proximidades de Ancona, na Linha do Adriático, por suspeita de danos nos trilhos e para realização de verificações.

O presidente de câmara de Senigallia ordenou o fecho de escolas para verificar o estado de viabilidade dos edifícios. Uma decisão que foi seguida pelo autarca de Pesaro.