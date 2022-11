Sean Penn volta à Ucrânia e deixa Óscar a Zelensky

O ator e realizador americano Sean Penn regressou para mais uma visita à Ucrânia - a terceira desde o início da invasão russa - e deixou o seu Óscar ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante uma visita à capital Kiev

"É apenas uma coisa simbólica", disse, sentado ao lado do líder ucraniano. "Quando vencerem, tragam-no de volta a Malibu", afirmou.



Um vídeo colocado no canal de Telegram de Zelensky mostrava também o presidente a atribuir a Ordem de Mérito da Ucrânia a Sean Penn, que está a realizar um documentário sobre o conflito.

Posteriormente, Zelensky disse que Sean Penn tinha feito "tudo para ajudar a reunir apoio internacional" desde que visitou a capital ucraniana no dia da invasão.

O ator e o presidente ucraniano visitaram ainda uma placa com a assinatura de Sean Penn, datada de 24 de fevereiro, data da invasão russa, e colocada no pavimento do "Beco da Coragem", inaugurado em agosto para homenagear amigos da Ucrânia.

O beco, segundo Zelensky, representa a gratidão a figuras proeminentes que defendem a liberdade dos ucranianos, mas também "um lembrete a todas as gerações futuras do nosso povo de que pessoas, forças e indústrias diferentes se uniram para a nossa vitória".