EUA. Tennessee, Alabama e Vermont aprovam fim de todas as formas de escravatura

Os Estados norte-americanos do Tennessee, Alabama e Vermont aprovaram propostas de lei com vista ao fim de quaisquer formas de escravatura. Oregon ainda está a contar votos, enquanto os eleitores do Lousiana rejeitaram igual moção.

Segundo a CBS, as propostas visavam terminar com a "escravatura e trabalho involuntários" como forma de punição por crime. As iniciativas versavam, principalmente, sobre o atual trabalho forçado e não-remunerado nas prisões dos três Estados.

De acordo com a Secretaria de Estado do Tennessee, a medida foi votada favoravelmente, com quase 80% dos votos. Até 2022, na 7.ª Emenda da Constituição deste Estado lia-se: "A escravatura e servidão involuntária estão proibidas para sempre - exceto como forma de punição para a pessoa que foi devidamente condenada por um crime".

Vermont e Alabama também aprovaram moções similiares, avança a Associated Press (AP). No Estado da região de Nova Inglaterra, o "sim" à proibição deverá vencer com quase 90%, numa altura em que mais de 95% dos votos já foram contabilizados.

Já a sul, a medida, incluída na moção de retificação da nova Constituição, também deverá passar, com cerca de 76% de votos favoráveis.

O documento que rege as instituições políticas no Alabama sofrerá, assim, várias alterações, sobretudo em artigos de cariz racista. Até ao momento, a Constituição do Estado ainda inclui menções à separação entre raças nas escolas, ou à proibição do casamento inter-racial, por exemplo.

No Oregon, a votação parece apontar no mesmo sentido, mas ainda será "demasiado cedo" para conclusões. Com 64% dos resultados apurados, o "sim" está à frente, com pouco mais de 54% dos votos.

Entre os cinco Estados que foram chamados a votar para referendos sobre o final da escravatura, o Lousiana foi o único, até ao momento, a rejeitar a iniciativa. De acordo com o The New York Times, o "não" venceu com cerca de 61% dos votos.