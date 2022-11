Contagem dos votos prossegue nos EUA. Quem está a ganhar as "midterms"?

No total, o partido do Presidente dos EUA, Joe Biden, já contabiliza mais de 43 milhões de votos. Ou seja, ronda 46% das preferências dos norte-americanos para a Casa dos Representantes.

De acordo com as projeções da CNN, até agora, o GOP - Good Ol'Party, como é conhecido nos Estados Unidos - já conseguiu recuperar 11 lugares aos democratas.

Nos Estados Unidos, a contagem dos votos para Senado e Câmara dos Representantes ainda decorre sob um cenário final difícil de prever. Favoritos à partida para as "midterms", os republicanos lideram a corrida a ambas as câmaras, mas por uma margem escassa.

No entanto, o GOP já conseguiu eleger 20 senadores, nomeadamente em regiões tradicionalmente "vermelhas", como o Sul e o Midwest. Deste modo, o Partido Republicano precisa apenas de mais dois senadores para contar com 51 assentos e, consequentemente, a maioria na câmara alta.

Deste modo, à partida para as "midterms", os democratas já tinham 36 assentos garantidos, enquanto os republicanos começavam a corrida com 29 senadores confirmados.

Uma eventual vitória no Senado poderá cair para qualquer um dos lados, mas... apenas em dezembro. De acordo com a CNN, Gabriel Sterling, diretor de operações da Autoridade Eleitoral na Geórgia, declara que se terá de realizar uma segunda volta nas votações para senador deste Estado sulista.

Com menos de 10 mil votos por contar, o candidato Democrata, Raphael Warnock, não conseguirá garantir o mínimo de 50% para conquistar um lugar no Senado. No último mês do ano, os eleitores da Geórgia deverão voltar às urnas, sobrando, assim, uma vaga de senador por preencher.