Cerca de uma centena de camiões estacionados perto de quartel do Exército em Brasília

Cerca de cem camiões chegaram a Brasília para se deslocarem ao quartel-general do Exército e se juntarem aos manifestantes acampados que apelam à intervenção militar, no dia em que as Forças Armadas divulgam o relatório sobre as eleições.

"A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) informa que, cerca de 100 caminhões vindos do Mato Grosso chegaram a Brasília e estão sendo escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) até à área designada pelo Comando Militar do Planalto (CMP), do Exército Brasileiro (EB), no Setor Militar Urbano", indicou a secretaria do Distrito Federal, numa nota enviada ao portal Poder360.

Os manifestantes carregam bandeiras e sinais brasileiros exigindo uma "intervenção federal" dos militares para impedir a tomada de posse de Lula da Silva, que derrotou o Presidente Jair Bolsonaro por 1,8 pontos percentuais nas urnas em 30 de outubro.

A fila de camiões encontra-se estendida durante vários quilómetros dos portões do quartel-general do Exército, situada a cerca de sete quilómetros da Praça dos Três Poderes, onde se encontram as sedes do Governo, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal.