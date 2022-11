Austrália. Ativistas pelo clima grafitam obra de Andy Warhol

O protesto foi liderado pelo grupo “Stop Fossil Fuel Subsidies”, que pretende que o Governo australiano termine com o apoio às indústrias petrolíferas.

Segundo o The Guardian, imagens divulgadas pelos ativistas mostram vários rabiscos azuis ao longo da obra, percebendo-se que foram feitos sobre a moldura de vidro.

É mais uma ação contra as alterações climáticas em museus, desta vez, na Austrália. Aconteceu na Galeria Nacional de Arte e a vítima foi a obra de Andy Warhol, “Campbell Soup”.



Um porta-voz da polícia disse que responderam a um incidente envolvendo duas pessoas na galeria, mas que não tinham feito nenhuma prisão.

A “Campbell Soup” de Warhol, criada entre 1961 e 1962 é um dos símbolos mais reconhecidos do movimento de arte pop no mundo e terá sido escolhida pelos ativistas para realçar o perigo do capitalismo.

Desde julho deste ano, vários grupos ambientalistas escolheram como palco de protestos museus do Reino Unido, Alemanha, Itália e Países Baixos, nomeadamente o grupo britânico 'Just Stop Oil', criado por membros do 'Extinction Rebellion', e o alemão ´Letzte Generation´.

Os alvos escolhidos foram, por exemplo, o quadro "Girassóis", do pintor neerlandês Vicent Van Gogh (1853-1890), em exposição na National Gallery, em Londres, ao qual foi lançada sopa de tomate, ficando ligeiramente danificado, e um quadro do pintor francês Claude Monet (1840-1926), da série "Les Meules", em exposição no Museu Barberini de Potsdam, em Berlim, alvo de puré de batata.