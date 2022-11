"As ações dizem mais do que as palavras". Ucrânia não vê sinais de retirada russa em Kherson

O governo da Ucrânia diz não ver "qualquer sinal", neste momento, de retirada voluntária das tropas russas da cidade de Kherson, no sul do país.

"Não vemos qualquer sinal de que a Rússia esteja a deixar Kherson sem combate. Parte dos [militares] russos ainda se encontra na cidade e estão a ser enviados reservistas para a região", disse um assessor da presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, num comentário ao que considerou "declarações encenadas" de Moscovo.

"As ações dizem mais do que as palavras", acrescentou Mykhailo Podoliak, numa mensagem publicada na rede social Twitter em que disse que "a Ucrânia está a libertar territórios baseando-se em dados da inteligência [serviços secretos], não em declarações na televisão".

As forças armadas russas vão retirar-se da cidade ucraniana de Kherson, na região com o mesmo nome, anexada ilegalmente por Moscovo em setembro, decidiu esta quarta-feira o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, segundo a agência de notícias TASS.

As tropas da Rússia vão retirar-se do lado ocidental (margem esquerda) do rio Dniepre, noticia a agência russa.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou "encorajadora" a forma como o exército ucraniano está a ser capaz de "libertar mais território", mas mostrou-se também cauteloso sobre a retirada de Kherson.

"Vimos o anúncio, mas, é claro, vamos esperar para ver o que acontece no terreno", disse em Londres após o primeiro-ministro do Reino Unido.