"Este país está a caminhar para a loucura". Trump apela a “onda gigante" contra “a esquerda radical”

Donald Trump encerrou a campanha das intercalares norte-americanas com a profecia de uma vitória dos Republicanos e a sugestãod e que irá anunciar a sua candidatura presidencial em breve.



"Este é o ano em que vamos recuperar a Câmara dos Representantes, vamos recuperar o Senado e vamos recuperar a América. E, em 2024, o mais importante, vamos recuperar a nossa magnífica Casa Branca”, disse Trump, no comício da última note em Daytom, no Ohio.



Sem adiantar outros detalhes, o ex-Presidente que pretende entrar numa nova corrida presidencial. "Vou fazer um grande anúncio na terça-feira, 15 de novembro, em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida."

As declarações surgem numa altura em que correm rumores sobre uma eventual recandidatura à presidência do país, nas eleições de 2024.

Neste seu discurso, Trump acusou “os democratas e a sua agenda de esquerda radical” de estarem a colocar em risco a segurança do país, referindo-se à entrada de imigrantes ilegais pela fronteira sul do país.

“Por causa do governo de Biden, mais estrangeiros ilegais entraram no nosso país, já que eles não acabaram de construir o muro", acusou, acrescentando: "E o crime violento está fora de controlo."

O ex-Presidente norte-americano deixou ainda críticas à administração Biden, relacionadas com a gestão da economia do país.

“A inflação nunca deveria ter acontecido. O preço da energia está a subir como nunca visto, assim como o preço dos alimentos. Já alguém comprou o peru para o Dia de Ação de Graças? Esqueçam porque já não vão a tempo e se conseguirem, vão pagar aproximadamente três vezes mais”, disse.

"Este país está a caminhar para a loucura. Se querem parar de destruir o vosso país e salvar o sonho americano, têm de votar no partido republicano e numa gigante onda vermelha", acrescentou.

Já no encerramento do comício, Donald Trump declarou que "a maioria silenciosa está de volta e mais forte do que nunca”.



De acordo com as mais recentes sondagens, o Partido Republicano poderá aumentar a sua representação nas duas câmaras do Congresso.

Os norte-americanos escolhem, esta terça-feira, a totalidade dos 435 lugares na Câmara de Representantes, 35 dos 100 lugares do Senado e ainda 39 governadores.