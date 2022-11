Ativista britânico preso no Egito “pode morrer” durante Cimeira do Clima

A situação levou a sua irmã, Mona Seif, a alertar nas redes sociais que “se não houver uma intervenção urgente, Alaa morrerá antes do fim da Cimeira do Clima”.

Alaa-Abdel Fattah, um dos ativistas da chamada “Primavera Árabe”, que está a cumprir uma pena de cinco anos no Egito, depois de ter sido condenado por alegadamente espalhar notícias falsas nas redes sociais sobre as condições nas prisões, entrou em greve de fome e de água.

Também Sanaa Seif, outra irmã de Alaa-Abdel Fattah, que é igualmente ativista política, acampou em frente ao Gabinete de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento, em protesto contra a forma como o irmão tem sido tratado.

Aos jornalistas presentes no local lamentou que, durante 200 dias, o Reino Unido tenha tido “três governos e que nenhum tenha conseguido o acesso básico ao Consulado britânico”. “É insuportável pensar que o presente caos político possa custar-lhe a vida”, rematou a jovem.

Deputados britânicos pedem intervenção do Governo

Na semana passada, 64 deputados de Westminster escreveram ao ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverely, a alertar que a vida de Abdel-Fattah estava em "sério risco".

Na carta, os deputados manifestavam a sua preocupação com o facto de o Egito, “um parceiro estratégico de longa data do Reino Unido, estar a agir com aparente desinteresse para com o nosso legítimo dever governamental de cuidar dos cidadãos britânicos”.

Apontando que “a COP27 será um momento de intenso escrutínio público ao Egito”, os deputados pediam ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que “garanta que o Reino Unido aproveita a oportunidade para conseguir a libertação de Alaa”.

PM britânico considera caso uma “prioridade”

Entretanto, questionado pela BBC, Oliver Dowden, ministro do gabinete do primeiro-ministro britânico, respondeu que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, iria levantar a questão durante a Cimeira do Clima.